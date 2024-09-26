Эрдоган заявил о готовности организовать конференцию по Украине

Турция готова организовать мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мы заявили, что готовы быть внутри этой конференции. И министр иностранных дел Хакан Фидан, и наша разведывательная организация будут поддерживать с ними контакт. Мы надеемся, что мы, как Турция, примем участие в установлении мира в регионе», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что украинский конфликт можно решить путем диалога и дипломатии. По словам президента, необходимо, чтобы все участники процесса верили в это, однако в текущей ситуации подобный исход далек.

24 сентября Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что мир все еще далек от разрешения конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, конфликт Москвы и Киева продолжается третий год. По мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатии сокращается, предупредил Эрдоган.

25 сентября президент Турции провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которой дал обещания по прекращению огня и зерновой сделке.

Ранее Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине.