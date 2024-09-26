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В Британии признали, что Украина проигрывает России

The Economist: лидеры Запада должны признать, что Украина проигрывает РФ

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Telegram-канал «Дневник мракоборцев»

Власти Украины и ее западные союзники должны признать, что страна проигрывает в противостоянии с Россией. Об этом написал британский журнал The Economist.

В публикации напомнили, что во время поездки в США президент Украины Владимир Зеленский представил нынешнему главе Белого дома Джо Байдену «план победы». В документе содержатся новые просьбы о финансовой поддержке и поставках оружия.

«На самом деле Украине требуется нечто куда более амбициозное - срочное изменение курса», — пришли к выводу авторы статьи.

В журнале перечислили признаки того, что Украина проигрывает в конфликте. В их числе: проблемы с мобилизацией и безвозвратная потеря территорий.

Политические аналитики издания призвали Запад нарастить поставки вооружения Вооруженным силам Украины и принять страну в НАТО даже в условиях продолжающегося конфликта.

21 сентября бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Зеленский будет делать все возможное, чтобы спровоцировать прямой конфликт между РФ и НАТО.

Ранее в НАТО высказались об ударах Украины вглубь территории РФ.

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