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Лавров прокомментировал укрепление отношений США, Южной Кореи и Японии

Лавров: США, Южная Корея и Япония двигаются к тройственному блоку

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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союз между США и Южной Кореей явно движется к формированию тройственного блока с Японией, которая приняла курс на ремилитаризацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дошло до того, что американо-южнокорейский союз уже открыто называется по аналогии с НАТО «ядерным альянсом», который явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, демонстративно вставшей на курс ремилитаризации», — сказал глава ведомства.

26 сентября стало известно, что Япония проведет крупномасштабные военные учения с США Keen Sword-25, в которых, как ожидается, примут участие 45 тысяч военных. По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также вооруженные силы США. Кроме того, в учениях примут гражданские аэропорты и порты.

До этого газета Japan Times сообщила, что ранее запрещенные по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземные ракетные комплексы США Typhon будут размещены на территории Японии.

Ранее КНДР отправила новую партию воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

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