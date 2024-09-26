Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сочли неадекватной резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР

Лавров: резолюция генконференции МАГАТЭ по КНДР носит разрушительный характер

close
МИД РФ/РИА Новости

Россия раскритиковала резолюцию, принятую на 68-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая касается КНДР. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что резолюция геконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер.

Лавров отверг этот, по его мнению, ничтожный в международно-правовом отношении и «не имеющий добавленной стоимости» документ.

«Понимаем принципиальную позицию наших корейских друзей в том, что основой обеспечения <…> безопасности является ракетно-ядерный щит и другие меры самообороны», — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что страны вновь «противостоят общему противнику», который стремится нанести ущерб отношениям между Россией и КНДР.

В середине июня стало известно, что МАГАТЭ хочет возобновить сотрудничество с Северной Кореей. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси,

Ранее США, Южная Корея и Япония заявили, что укрепят сотрудничество против ядерной «угрозы» КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами