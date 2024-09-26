В МИД РФ сочли неадекватной резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР

Россия раскритиковала резолюцию, принятую на 68-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая касается КНДР. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что резолюция геконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер.

Лавров отверг этот, по его мнению, ничтожный в международно-правовом отношении и «не имеющий добавленной стоимости» документ.

«Понимаем принципиальную позицию наших корейских друзей в том, что основой обеспечения <…> безопасности является ракетно-ядерный щит и другие меры самообороны», — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что страны вновь «противостоят общему противнику», который стремится нанести ущерб отношениям между Россией и КНДР.

В середине июня стало известно, что МАГАТЭ хочет возобновить сотрудничество с Северной Кореей. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси,

Ранее США, Южная Корея и Япония заявили, что укрепят сотрудничество против ядерной «угрозы» КНДР.