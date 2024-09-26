Команда Владимира Зеленского отказалась от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, поскольку это могло бы быть воспринято как поддержка его президентской кампании, сообщает журнал Time.

По информации издания, обсуждение встречи между командами Трампа и Зеленского включало вариант проведения переговоров в Мар-а-Лаго. Однако украинская сторона отвергла это предложение, объясняя, что такая встреча может вызвать подозрения о поддержке Трампа.

Вместо этого команда Зеленского предложила организовать встречу на нейтральной территории, например, совместное интервью на американском канале. Тем не менее, после визита Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании обстановка изменилась, и планы на встречу не состоялись. Один из украинских чиновников отметил, что Трамп, вероятно, «обиделся».

26 сентября Зеленский посетил военный завод в американском городе Скрэнтоне. Данный визит является одним из худших решений для политика, рассчитывающего на помощь Вашингтона, заявил журналист и политический обозреватель Бен Шапиро.

Ранее сообщалось, что конгресс США начал расследование из-за визита Зеленского в штат Пенсильвания.