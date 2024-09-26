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Байден оценил вероятность своей победы над Трампом в выборах

Байден заявил, что был уверен в своей победе над Трампом на выборах

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Reuters

Президент США Джо Байден был уверен в своей победе над кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом на предстоящих выборах. Об этом действующий глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу ABC.

«Он неудачник. Я спокоен по поводу такого своего решения. Камала [Харрис] яркая, жесткая и благородная. У меня и нее оптимистический взгляд на будущее. Я решил, что так будет лучше», — сказал Байден.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

В середине августа Трамп заявил, что действующий президент США отказался от участия в предстоящих выборах в результате переворота. По мнению кандидата, главу Белого дома заставила принять такое решение Демократическая партия.

24 сентября Байден назвал трудным свое решение не баллотироваться на второй президентский срок. По словам политика, он любил свою страну больше, чем работу.

Ранее Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы в США.

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Выборы в США — 2024
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