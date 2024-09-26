Мишустин заявил, что у правительства остались вопросы к развитию «Почты России»

Промежуточные результаты развития «Почты России» нужно тщательно проанализировать, в том числе в части организации розничного бизнеса и решения имущественных вопросов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Необходимо детально проанализировать эффективность управленческих решений, в том числе при организации розничного бизнеса, имущественных вопросов, и предложения по дальнейшему развитию», — сказал он.

Мишустин отметил, что у правительства есть много вопросов к организации, в том числе к выдаче интернет-заказов лекарств в отделениях в сельских и труднодоступных районах, субсидиям на доставку социально значимых периодических печатных изданий.

Премьер-министр 26 сентября провел стратегическую сессию по развитию «Почты России» до 2030 года. Он напомнил, что с 2021 года уставный капитал компании был увеличен на 16,5 млрд руб. в рамках программы ее модернизации.

До этого Михаил Мишустин пообещал с 1 января 2025 года повысить уровень минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты.