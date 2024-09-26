Трамп высказался о вероятной в прошлом мирной сделке по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что для Украины любая мирная сделка была бы лучше, чем нынешняя ситуация. Его слова приводит Associated Press.

«Любая сделка, даже худшая, привела бы к ситуации лучше, чем та, в которой мы находимся сейчас», — сказал он.

По его словам, если бы Украина согласилась «на плохую сделку, то все было бы гораздо лучше».

«Они отдали бы немного, и все были бы целы, и каждое здание было бы построено, а любая башня стояла бы еще две тысячи лет», — отметил Трамп.

Журнал Time со ссылкой на источники, близкие к украинским властям, писал, что Киев надеется, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец российско-украинскому конфликту. По их мнению, победа Трампа на выборах может либо обернуться рисками, либо возможностями для Украины. Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп заявил об исчезновении Украины.