Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что «Украины больше нет» — не более, чем просто слова. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что для реализации каких-либо изменений во внешней политике бывшему американскому лидеру нужно вновь занять президентское кресло. Более того, не факт, что у него это получится.

«Там, где его точки зрения соприкасаются с истеблишментом, проблем не будет. Это связано с поддержкой Израиля, Ирана, Китая. А там, где расходятся точки зрения, а это Россия, НАТО, Украина — там, возможно, ему будут вставлять палки в колеса», — сказал политолог.

Он напомнил, что будучи президентом США, Трамп пытался изменить траекторию американской политики, но в итоге был усилен антироссийский режим.

26 сентября Трамп в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Фрагменты из его речи опубликованы в X (бывшая Twitter).

Кандидат в президенты США подчеркнул, что Киеву следовало пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года. По его словам, «любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас».

Ранее соратник Трампа допустил отказ Украины от территориальных претензий к РФ.