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В Раде сочли ошибкой визит Зеленского в Пенсильванию

Депутат Рады Мережко назвал ошибкой визит Зеленского в Пенсильванию

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Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал ошибкой визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Поездка в Скрэнтон была ошибкой», — отметил Мережко.

Депутат подчеркнул, что Зеленского «подвел» кто-то в его офисе или украинском посольстве. Глава комитета также подверг сомнению необходимость визита в США на фоне того, что страна переживает сейчас «опасный период».

В публикации подчеркнули, что поездка в Пенсильванию производит неблагоприятное впечатление, и организовавший ее украинский посол совершил оплошность.

26 сентября визит украинского лидера на военный завод в американском городе Скрэнтоне назвали одним из худших решений для политика, рассчитывающего на помощь Вашингтона. К такому выводу пришел журналист и политический обозреватель Бен Шапиро.

Ранее сообщалось, что конгресс США начал расследование из-за визита Зеленского в штат Пенсильвания.

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