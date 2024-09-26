Делегация талибов приехала в Москву для участия в РЭН

И.о. министра горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри приехал в Москву. Об этом РИА Новости сообщил руководитель государственной нефтегазовой компании страны Мохаммад Насир Рахими.

«Нашу делегацию возглавляет министр горнорудной промышленности и нефти», — сказал глава компании.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в Афганистане в ходе вооруженной борьбы против поддерживаемого Западом правительства Ашрафа Гани в августе 2021 года.

В июле посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия будет исходить из своих интересов в признании талибов и исключения «Талибана» из списков террористических организаций. Дипломат отметил, что движение запрещено далеко не во всех странах.

26 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что процесс снятия Москвой с движения «Талибан» статуса террористической организации не будет быстрым. Он подчеркнул, что российская сторона готова развивать всеобъемлющее сотрудничество с властями Афганистана.

Ранее стало известно, что талибы могут приехать на саммит БРИКС в Казани.