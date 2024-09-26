Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Делегация талибов приехала в Москву для участия в РЭН

В Москву приехал министр горной промышленности и нефти Афганистана

close
Фонд «Росконгресс»

И.о. министра горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри приехал в Москву. Об этом РИА Новости сообщил руководитель государственной нефтегазовой компании страны Мохаммад Насир Рахими.

«Нашу делегацию возглавляет министр горнорудной промышленности и нефти», — сказал глава компании.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в Афганистане в ходе вооруженной борьбы против поддерживаемого Западом правительства Ашрафа Гани в августе 2021 года.

В июле посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия будет исходить из своих интересов в признании талибов и исключения «Талибана» из списков террористических организаций. Дипломат отметил, что движение запрещено далеко не во всех странах.

26 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что процесс снятия Москвой с движения «Талибан» статуса террористической организации не будет быстрым. Он подчеркнул, что российская сторона готова развивать всеобъемлющее сотрудничество с властями Афганистана.

Ранее стало известно, что талибы могут приехать на саммит БРИКС в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами