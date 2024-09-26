На полях ГА ООН состоялась встреча глав МИД стран ОДКБ

Встреча глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Встреча глав МИД ОДКБ на полях ГА ООН в Нью-Йорке», — написала дипломат

Публикацию официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сопроводила фотографией министров. На снимке отсутствует глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Затем Захарова разместила фото момента переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его казахстанского коллеги Мурата Нуртлеу.

26 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи со своим казахстанским коллегой на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) поблагодарил Астану за поддержку суверенитета и территориальной целостности республики.

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.