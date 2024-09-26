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Новак призвал к объективному расследованию взрывов на «Северных потоках»

Новак: необходимо расследование взрывов «Северных потоков» с участием России

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Swedish Coast Guard/AP

Необходимо объективное расследование по взрывам на «Северных потоках» с участием РФ. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия готова продолжать поставки при интересе покупателей.

«Нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе Российской Федерации», — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона готова восстановить поставки по уцелевшей ветке «Северного потока», вице-премьер сказал: «Неоднократно это говорили, что готовы, если будет желание наших партнеров».

До этого генпрокуратура Германии, отвечающая за расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила, что не будет раскрывать детали следствия.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее СВР заявила о причастности англосаксов к взрывам на «Северных потоках».

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