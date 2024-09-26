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В Киеве полагают, что ситуация в стране будет ухудшаться после выборов в США

Time: ситуация на Украине ухудшится вне зависимости от итогов выборов в США

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Rod Lamkey/Global Look Press

Некоторые украинские должностные лица считают, что положение дел на Украине ухудшится независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает журнал Time.

Издание отмечает, что чиновников из окружения президента Украины Владимира Зеленского пытаются умерить свои ожидания по поводу возможных итогов его визита в США.

«Наша ситуация ухудшится», — цитирует Time одного неназванного должностного лица в Киеве.

По мнению источника, победа кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, например, лишь приведет к продолжению политики администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, которую в Киеве считают недостаточной и нерешительной.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) заявлял, что эскалация боевых действий на Украине может усиливаться вплоть до выборов президента Соединенных Штатов в ноябре.

Ранее стало известно, какие пункты Зеленский включил в свой «план победы».

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