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Посол России заявил, что Швейцария все больше отказывается от нейтрального статуса

Посол Гармонин назвал отчетливым дрейф Швейцарии в сторону НАТО

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Denis Balibouse/Reuters

Дрейф Швейцарской Конфедерации в сторону Североатлантического альянса проявляется все более отчетливо. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

Дипломат подчеркнул, что действия конфедерации подтверждают заявления руководства России о том, что Швейцария все больше отказывается от своего нейтрального статуса.

«Дрейф проявляется все более отчетливо, вы сами назвали, что минобороны и многие политические фигуры Швейцарии выступают за то, чтобы Швейцария принимала все более активное участие в совместных с НАТО маневрах», — заявил посол.

По словам Гармонина, проявляются «стремления определенных кругов» стать активным, поддерживающим активизацию связи со странами НАТО. Дипломат указал, что российская сторона уже не может рассматривать Швейцарию, как нейтральное государство, которым она была раньше.

18 сентября сенат Швейцарии разрешил отправлять солдат на совместные с НАТО военные учения из-за опасений в снижении обороноспособности страны.

Швейцарская Конфедерация не является членом ни НАТО, ни Европейского союза. Долгое время государство сохраняет военный нейтралитет. Однако Швейцария поддержала практически все санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее в Швейцарии отреагировали на атаки ВСУ по Курской области.

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