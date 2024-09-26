В МИД Китая ответили на критику позиции Пекина по конфликту на Украине

Государства, которые обвиняют Китай в его позиции по конфликту на Украине, имеют скрытые мотивы. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

25 сентября глава китайского внешнеполитического ведомства встретился на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе диалога Ван И подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и справедливой позиции относительно конфликта. При этом, по словам министра, Китай стремится охладить ситуацию.

«Если все еще есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай», — сказал Ван И.

Накануне Ван И встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Во время разговора глава МИД Китая заявил, что Пекин и Киев связывают традиционная дружба и стратегическое партнерство. При этом министр отметил, что оба государства преодолели влияние украинского кризиса, благодаря чему было восстановлено сотрудничество.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин готов передать Киеву гуманитарную помощь.