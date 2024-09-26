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В Совфеде ответили на призывы Дании разрешить ВСУ удары вглубь России

Сенатор Джабаров: страны НАТО будут отвечать отдельно за удары вглубь России

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Нина Зотина/РИА Новости

Лидеры стран Запада вошли в антироссийский раж, они не думают, что говорят. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает «Лента.ру».

Так сенатор прокомментировал призыв премьер-министра Дании Метте Фредериксен снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным оружием.

«Если они позволяют использовать свое вооружение для ударов по территории России, они автоматически становятся участниками конфликта», — отметил Джабаров.

Он обратил внимание, что каждая натовская страна «будет отвечать отдельно», не получится никакой консолидированной ответственности. По словам сенатора, если датчане передали Украине, условно говоря, самолеты, то будут отвечать за эти поставки.
Джабаров подчеркнул, что Россия не та страна, чье терпение можно «постоянно испытывать».

23 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Запада отказаться от красных линий в конфликте с Россией.

Ранее в США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

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