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Путин заявил, что РФ выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов

Путин: РФ выполняет обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок

Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль», — сказал Путин.

Соответствующее заявление он сделал выступая в рамках Российской энергетической недели в Москве.

Путин также заявил о необходимости подготовить обновленную энергетическую стратегию в ближайшие месяцы. Обращение было опубликовано правительству РФ.

Также Путин заявил, что энергетический баланс России на сегодняшний день является одним из самых зеленых в мире. Он подчеркнул, что власти страны планируют и дальше укреплять энергетическую систему РФ, которая вошла в период активного развития технологий и перевооружения.

Ранее Путин рассказал, какие страны станут лидерами по темпам роста экономики.

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