Путин заявил о необходимости создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в регионах

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил о необходимости создания в регионах новых производств и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Его цитирует РИА Новости.

«Нужно, чтобы в регионах открывались новые производства, создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места», — сказал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Путин также поручил правительству подготовить обновленную энергетическую стратегию в ближайшие месяцы и призвал кабмин ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа (ДВФО).

До этого российский президент заявил, что энергетический баланс РФ сегодня является одним из самых зеленых в мире. По его словам, власти страны планируют и дальше укреплять энергетическую систему России, которая вошла в период активного развития технологий и перевооружения.

Ранее Путин назвал БРИКС главной силой к росту глобальной экономики.