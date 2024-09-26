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В МИД Китая заявили о дружбе с Украиной

Глава МИД КНР Ван И: Пекин и Киев связывают дружба и стратегическое партнерство

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Bernadett Szabo/Reuters

Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин и Киев связывают традиционная дружба и стратегическое партнерство. Об этом сообщили в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.

25 сентября Ван И провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В ходе диалога глава китайского ведомства отметил, что оба государства преодолели влияние украинского кризиса, благодаря чему было восстановлено сотрудничество. Так, по итогам первого полугодия 2024 года объем торговли между Китаем и Украиной увеличился на 17%.

«Ван И отметил, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна, а наиболее авторитетным заявлением являются «четыре долга», выдвинутые президентом Си Цзиньпином», — сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Также в ходе встречи Ван И заявил, что Китай готов передать Украине дополнительную гуманитарную помощь. По словам министра, Пекин внимательно наблюдает за гуманитарной ситуацией в стране.

Ранее Украина резко отвергла китайский мирный план.

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