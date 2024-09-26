Осязаемого «плана» президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта в республике пока нет, даже для стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера в ходе брифинга.

Песков отметил, что Зеленский пока не представил каких-либо осязаемых предложений, поэтому ни о каком их принятии не может идти речи.

По данным британской газеты The Times, так называемый «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Госдуме заявили, что план победы Украины не впечатлил США из-за недоверия Зеленскому.