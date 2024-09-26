Путин призвал правительство обновить энергетическую стратегию

Нужно подготовить обновленную энергетическую стратегию в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

«Напоминаю коллегам из правительства: в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса», — сказал он.

Кроме того, глава государства призвал кабмин ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа (ДВФО).

«Она будет рассчитана, как и энергетическая стратегия всей страны, на период до 2050 года. Прошу правительство ускорить утверждение документа», — добавил российский лидер.

Также Путин заявил, что энергетический баланс России на сегодняшний день является одним из самых зеленых в мире. Он подчеркнул, что власти страны планируют и дальше укреплять энергетическую систему РФ, которая вошла в период активного развития технологий и перевооружения.

Ранее Путин назвал БРИКС главной силой к росту глобальной экономики.