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Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Глава МИД Украины Сибига поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) поблагодарил Астану за поддержку суверенитета и территориальной целостности республики. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Встретился с вице-премьером — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, чтобы поблагодарить Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Сибига.

Украинский министр также уточнил, что проинформировал своего коллегу об обстановке на линии боевого соприкосновения, и отметил заинтересованность в диалоге с Центральной Азией.

15 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти его страны все еще готовы выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров России и Украины.

16 сентября на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Россия непобедима в военном плане, а дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям.

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.

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