Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу на полях Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) поблагодарил Астану за поддержку суверенитета и территориальной целостности республики. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Встретился с вице-премьером — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, чтобы поблагодарить Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Сибига.

Украинский министр также уточнил, что проинформировал своего коллегу об обстановке на линии боевого соприкосновения, и отметил заинтересованность в диалоге с Центральной Азией.

15 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти его страны все еще готовы выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров России и Украины.

16 сентября на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Россия непобедима в военном плане, а дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к страшным последствиям.

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.