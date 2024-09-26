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В Грузии назвали «несерьезным» поведение администрации США

Премьер Грузии Кобахидзе назвал несерьезным поведение администрации Байдена

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что поведение администрации США, отозвавшей его приглашение на прием по случаю Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), является «несерьезным». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Не могу особо комментировать это. Несерьезно. Сначала прислали приглашение, а потом отменили его», — заявил глава правительства Грузии.

По его мнению, это «некий гуманитарный акт» в пользу грузинской оппозиции перед парламентскими выборами.

О том, что США отклонили приглашение Кобахидзе на прием по случаю Генассамблеи ООН сообщил накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, Вашингтон объяснил такое решение тем, что Тбилиси якобы отступает от демократии. Парламентарий подчеркнул, что такое поведение Соединенных Штатов «очень несерьезно».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции. По его словам, вмешательство в избирательную кампанию со стороны иностранных сил категорически неприемлемо.

Ранее в Грузии пообещали сохранить безвиз с Европой.

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