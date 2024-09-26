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В Госдуме отреагировали на реакцию США на «план победы» Зеленского

Депутат Журова: план победы Украины не впечатлил США из-за недоверия Зеленскому

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Caitlin Ochs/Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что так называемый «план победы» Владимира Зеленского не впечатлил администрацию Белого дома США во главе с Джо Байденом, поскольку у Вашингтона нет доверия к президенту Украины. Ее слова приводит «Лента.Ru».

Она отметила, что в Соединенных Штатах умеют считать деньги и раздавать просто так их не собираются, из-за чего у них возникают вопросы. Журова предположила, что обещания Зеленского, которые давались во время прошлых визитов в страну, не выполняются.

«Зеленский что-то заявляет, а это не выполняется. И нет того, что он обещал, значит, вводит в заблуждение, поэтому доверия, видимо, нет уже», — сказала Журова.

Накануне сообщалось, что «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее французский политик назвал безумием «план победы» Зеленского.

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