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Эксперт назвал поправки в ядерную доктрину РФ серьезным намеком Западу

Генерал ФСБ Михайлов: изменение ядерной доктрины РФ является намеком Западу

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Reuters

Изменение ядерной доктрины РФ, анонсированное главой государства Владимиром Путиным, является серьезным намеком Западу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. Он напомнил, что ядерные державы, такие как США, Великобритания и Франция, уже оказывают помощь неядерной Украине.

«Это намек достаточно серьезный, который базируется на неоднократном упоминании российской ядерной угрозы. И уже говорят, что Россия готова применять», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что российский лидер «ничего просто так не делает, даже планово», напомнив, что сейчас в США находится глава МИД Сергей Лавров.

25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков анонсировал объемное выступление Путина.

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