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Зеленский отреагировал на выделение нового пакета военной помощи от США

Зеленский пообещал максимально эффективно использовать новую военную помощь США

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Edgar Su/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Джо Байдена выделить все предназначенные Киеву средства в области безопасности до конца его срока полномочий, а также предоставить новые системы вооружений. На странице в соцсети Х он пообещал использовать предоставленную помощь «максимально эффективно и прозрачно» для достижения мира.

Украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты за то, что они «нашли способ выделить Украине оставшуюся помощь в области безопасности» до конца срока Байдена.

«Мы будем использовать эту помощь максимально эффективным и прозрачным образом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», — написал Зеленский.

По его словам, Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, «приверженными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами».

До этого президент США Джо Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий.

Кроме того, он отметил, что санкционировал выделение Украине оставшихся $5,5 млрд из тех средств, которые были выделены конгрессом США. Также подчеркивается, что минобороны США передаст Киеву военную помощь в размере $2,4 млрд. Туда войдут средства противовоздушной обороны, БПЛА и снаряды.

Ранее глава ЕК призвала сделать одну вещь для Украины перед переговорами.

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