«Нажмет ли Запад на тормоза?»: политолог о ядерной доктрине РФ

Прямо сейчас решается, каким будет следующий ход Запада. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил журналист-международник, политолог Сергей Латышев, комментируя изменения в ядерной доктрине РФ, анонсированные главой государства Владимиром Путиным.

«Москва хочет на это срочно повлиять, пока не поздно. <...> В Москве явно рассчитывают, что Запад, наконец, нажмет на тормоза», — сказал Латышев.

Остается главный вопрос: нажмут ли, заключил эксперт.

25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда утвердят обновленную ядерную доктрину.