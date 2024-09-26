В Кремле оценили реакцию Запада на изменение ядерной доктрины РФ

Здравомыслящие политики в странах Запада относились серьезно к заявлениям президента РФ Владимира Путина еще до его решения об изменении ядерной доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос во время брифинга.

«Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента», — отметил он.

По словам Пескова, многие западные политики понимают, что решение Путина было спровоцировано решением ряда стран, в том числе ядерных, принять участие в военном конфликте на территории Украины.

25 сентября российский президент Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину на заседании Совбеза, уточнив, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Исходя из изменений, внесенных в доктрину, Россия будет использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет в ее сторону.

Ранее в Кремле прокомментировали обновление ядерной доктрины России.