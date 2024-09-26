Израиль исключил прекращение огня против Ливана

Прекращения боевых действий Израиля и ливанского движения «Хезболла» не предвидится до выполнения всех целей еврейского государства. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

«Прекращения огня на севере не будет», — подчеркнул он.

По словам Каца, Израиль продолжит боевые действия против «Хезболлы» на севере страны до тех пор, пока мирные жители северных районов государства не смогут безопасно вернуться в свои дома.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что предложения США об урегулировании эскалации между Израилем и Ливаном могут быть приняты сторонами конфликта «в ближайшие часы».

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла».

Ранее МО Израиля обвинило ООН в бездействии.