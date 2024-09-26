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Офис Нетаньяху отверг сообщения о переговорах с «Хезболлой»

Канцелярия Нетаньяху отвергла сообщения о переговорах по перемирию с «Хезболлой»

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отверг сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

В нем подчеркивается, что премьер не отреагировал на предложения США и Франции.

«Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Сообщается, что премьер поручил израильской армии продолжать боевые действия «до достижения целей войны» и в соответствии с представленными ему планами.

До этого стало известно, что США и Франция работают над планом прекращения огня между Израилем и Ливаном на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров.

Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в подготовке масштабной атаки.

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