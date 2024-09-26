«Президент просто так ничего не делает»: генерал ФСБ о ядерной доктрине РФ

Генерал ФСБ в отставке, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал изменения в ядерную доктрину РФ, анонсированные главой государства Владимиром Путиным. Эксперт подчеркнул, что российский лидер «ничего просто так не делает, даже планово», напомнив, что сейчас в США находится глава МИД Сергей Лавров.

Михайлов также обратил внимание, что Запад «начинает замирать, когда Путин молчит по серьезным вопросам».

«И все в непонятках: а что он думает? А уж когда он говорит, то они просто сразу памперсы меняют. И они совершенно четко прекрасно понимают, что от России можно ожидать все что угодно. Россия не предсказуемая в своих действиях», — отметил генерал.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что пока не видят угрозы суверенитету России.