Стало известно, когда утвердят обновленную ядерную доктрину

Российский президент Владимир Путин утвердит своим указом новую версию ядерной доктрины, когда документ будет подготовлен. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По готовности [указ] будет выпущен», — сказал Песков.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие.

При этом Песков заявил, что пока угрозы суверенитету России не наблюдается.

Ранее в США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину.