Военный эксперт назвал ключевой пункт в новой ядерной доктрине РФ

Главным в заявлении президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине является то, что даже если на РФ нападет государство с обычным оружием, но при поддержке ядерных держав, Москва будет рассматривать это как совместную агрессию. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Тут совершенно ясно читается вопрос: это речь идет об Украине, и о том, что ее поддерживают натовские государства. Причем ядерные, включая, безусловно, и Соединенные Штаты Америки, Великобританию и Францию. Это новый, принципиальный момент. Здесь Путин уже четко тыкает [противника] физиономией в виды вооружений», — сказал Баранец.

Он также обратил внимание, что в новой ядерной доктрине появилась формулировка о нападении на «союзников России».

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь, предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу.