Зеленский встретился с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает офис президента Украины в своем Telegram-канале.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

До этого Зеленский в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) ознакомил американского лидера Джо Байдена со своим «планом победы».

Накануне сообщалось, что «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее газета спрогнозировала реакцию Байдена на «план победы» Зеленского.