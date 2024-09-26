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Премьер Грузии обратился к населению Абхазии и Южной Осетии

Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином грузинском государстве

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал население Абхазии и Южной Осетии жить в едином грузинском государстве. Его цитирует Первый канал грузинского телевидения.

«Наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу, чтобы мы смогли жить вместе в счастливой, единой Грузии», — сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузии нужно восстановить все разрушенные мосты, а население Южной Осетии и Абхазии будут «приветствовать с открытым сердцем».

До этого премьер Грузии заявил, что отмена приглашения на прием к президенту США Джо Байдену является несерьезным шагом, особенно на фоне того, что приглашение было вручено грузинской делегации три дня назад.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.

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