Военный эксперт: Израиль начал эру войн с участием искусственного интеллекта

Израиль начал новую эру ведения военных конфликтов с участием искусственного интеллекта. Об этом говорит тот факт, что ЦАХАЛ сумел нарушить координацию подразделений «Хезболлы» с помощью специального QR-кода – это один из новейших методов ведения боевых действий, объяснил 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов.

«Израиль показал международному сообществу, что наступает новая эра ведения боевых действий при помощи искусственного интеллекта. И это очень страшно», — заявил специалист.

Он также напомнил о подрывах пейджеров и другой техники, подчеркнув, что от таких инцидентов, по сути, ни одна страна не застрахована. Террористические структуры могут применять ИИ, а также торговать опасной техникой в других странах, устраивая подрывы в определенное время, подчеркнул Михайлов.

На этом фоне многие государства ожидаемо начнут усиливать контроль за техникой и электроникой, а также развивать новые высокотехнологичные подходы для противостояния таким угрозам, считает эксперт. Например, возможна разработка ИИ, который будет обнаруживать потенциальные угрозы и устранять их. Со временем технологические процессы будут нарастать, так как речь идет о новой фазе боевых действий и опасности внешнего вмешательства, заключил Михайлов.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ начал новую фазу военной кампании и операцию «Стрелы севера». Также армия Израиля решила мобилизовать две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте.

Ранее армия Израиля атаковала разведывательные пункты «Хезболлы».