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Эксперт допустил, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь РФ

Политик Царев: Байден может запретить Киеву бить ракетами по территории РФ

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Mike Mareen/Shutterstock

Президент США Джо Байден может не разрешить Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Я верю в старика [президента США Джо] Байдена. Он оставался более-менее последовательным весь период на посту. Смотрите, какое чудовищное на него было оказано давление в последнее время. И из Великобритании приезжал премьер-министр. И целая серия статей была», — отметил Царев.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен начали позволять себе резкие заявления с призывами разрешить Украине наносить удары по российской территории, напомнил политик.

11 сентября стало известно, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Украины о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России.

25 сентября администрация Байдена снова заявила, что рассматривает возможность того, чтобы поддержать удары по объектам на территории России, но не американским оружием. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

Ранее сенатор раскрыл, к чему приведет разрешение ВСУ бить вглубь России.

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