В Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу

Уточнение ядерной доктрины РФ стало четким сигналом Западу, который намерен продолжать спекулировать на теме «красных линий». Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Уточнение основ политики ядерного сдерживания, озвученное нашим президентом, является четким сигналом тем западным странам, которые решат и дальше спекулировать на «красных линиях», — подчеркнул он.

Россия соответствующим шагом дает Западу понять, что РФ не будет терпеть угроз своему суверенитету. Агрессоры «на собственной шкуре» ощутят удар возмездия Москвы, добавил Смирнов.

Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина.