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Стало известно, когда глава МАГАТЭ снова посетит Россию

Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию снова, скорее всего, до конца года

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Anna Voitenko/Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, еще раз посетит Россию до конца года, однако конкретных планов пока нет. Об этом РИА Новости сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на полях Российской энергетической недели.

«Конечно, очередная его поездка в Россию состоится», — сказал он.

24 сентября Гросси сообщил о намерении в ближайшие дни провести очередную ротацию экспертов на Запорожской АЭС.

Также Гросси заявил, что МАГАТЭ пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС.

20 сентября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Заря» около центрального здания станции. В пресс-службе ЗАЭС заверили, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции.

Ранее МАГАТЭ сообщило об учениях на случай землетрясения и пожара на Запорожской АЭС.

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