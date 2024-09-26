Стало известно, когда глава МАГАТЭ снова посетит Россию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, еще раз посетит Россию до конца года, однако конкретных планов пока нет. Об этом РИА Новости сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на полях Российской энергетической недели.

«Конечно, очередная его поездка в Россию состоится», — сказал он.

24 сентября Гросси сообщил о намерении в ближайшие дни провести очередную ротацию экспертов на Запорожской АЭС.

Также Гросси заявил, что МАГАТЭ пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС.

20 сентября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Заря» около центрального здания станции. В пресс-службе ЗАЭС заверили, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции.

Ранее МАГАТЭ сообщило об учениях на случай землетрясения и пожара на Запорожской АЭС.