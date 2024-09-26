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СВР заявила о причастности англосаксов к взрывам на «Северных потоках»

СВР получила новые сведения о причастности англосаксов к подрыву «Севпотоков»

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РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) России получает новые данные, которые подтверждают причастность англосаксов к подрыву «Северных потоков» два года назад. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.

«Поступают все новые сведения, подтверждающие уже озвученный директором службы С.Е. Нарышкиным тезис о причастности к указанным инцидентам англосаксов», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что СВР не прекращает собирать данные о взрывах на «Северных потоках».

Как подчеркнули в ведомстве, имеющаяся разведывательная информация однозначно указывает на то, что подрыв «Северных потоков» стал актом международного терроризма, а также экономической войны Запада против союзников из ЕС.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за взрывами «Северных потоков» два года назад стоят США и лично президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее сообщалось, что во Франции шокированы реакцией стран НАТО на подрыв «Северных потоков».

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