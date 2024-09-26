NYT узнала, что Израиль и Ливан могут прекратить огонь «в ближайшие часы»

Предложения США об урегулировании эскалации между Израилем и Ливаном могут быть приняты сторонами конфликта «в ближайшие часы». Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«(Американские. – прим. ред.) дипломаты провели переговоры с обеими странами и выразили надежду, что представители их правительств примут предложение о прекращении огня «в ближайшие часы», — говорится в сообщении издания.

По словам источников газеты, «имеются признаки» того, что Израиль и Ливан поддерживают переговоры, которые вскоре могут привести к прекращению огня.

Официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что, если Ливан согласится на прекращение огня, его правительство должно будет гарантировать, что бойцы «Хезболлы» будут придерживаться его в течение 21-дневного периода.

До этого сообщалось, что США и Франция работают над планом прекращения огня между Израилем и Ливаном на 21 день.

Ранее в Ливане рассказали об обращении к России по поводу конфликта с Израилем.