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Трамп заявил, что Украина должна была пойти на уступки РФ до СВО

Трамп: Украина должна была пойти на уступки России еще в конце 2021 года

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Brian Snyder/Reuters

Украина еще в конце 2021 года, за несколько месяцев до начала СВО, должна была пойти на уступки России. Об этом на выступлении в Северной Каролине заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, передает агентство Associated Press.

«Самая худшая сделка была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас», — отметил Трамп.

Кроме того, бывший президент США назвал страну «разрушенной».

Как пишет агентство, заявление Трампа на мероприятии в Северной Каролине последовали за дебатами в этом месяце, в которых он демонстративно отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

До этого сообщалось, что Трамп не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН.

Ранее Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру.

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