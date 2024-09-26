Российский офицер рассказал, чего ВСУ хотят добиться в Угледаре

Российский офицер с позывным «Витязь», участвующий в освобождении Угледара, заявил, что украинские подразделения пытаются удержаться в городе, так как не знают, что происходит рядом, находясь в информационном вакууме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам офицера, в настоящее время в Угледаре идут активные наступательные действия, российские военные выявляют цели с помощью FPV-дронов, после чего работают по ним с помощью ствольной и минометной артиллерии.

«ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре», — пояснил военный.

До этого военный обозреватель Дэвис Экс говорил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке стала быстрее терять устойчивость.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.