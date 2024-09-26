Володин заявил, что за взрывами «Северных потоков» стоит лично Байден

За взрывами «Северных потоков» два года назад стоят США и лично президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«За взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден», — подчеркнул он.
По словам спикера Госдумы, Соединенным Штатам было выгодно лишить Европу дешевого газа из РФ, поскольку ЕС в таких условиях будет вынужден покупать его у США втридорога.
В результате взрывов «Северных потоков», подчеркнул Володин, больше всего пострадала Германия. Теперь газ для немцев стоит на 84% дороже, чем ранее. Следовательно, отметил спикер, за подрывы газопроводов «ответили» жители Германии.
Володин также добавил, что инициаторы и исполнители взрывов на «Северных потоках» должны понести ответственность.
До этого французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что отношение стран — членов Организации Североатлантического договора (НАТО) к подрыву «Северных потоков» вызывает шок.
25 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что операцию по подрыву «Северных потоков» стоит воспринимать как государственный терроризм, если к ней причастна одна страна или несколько государств.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее в Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков».