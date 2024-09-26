Алаудинов заявил, что Зеленскому предстоит капитуляция

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов российской армии в зоне проведения специальной военной операции, в частности на Донецком направлении. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, подразделения Вооруженных сил России «очень хорошо двигаются вперед» в районах Торецка и Часова Яра, там украинские войска находятся в очень тяжелом положении.

Украинские солдаты потихоньку начинают бросать позиции. Если ситуация будет оставаться такой же, то Зеленский, который сейчас находится в США и просит американские власти предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще больше оружия, в конечном итоге окажется перед выбором, что ему придется подписывать безоговорочную капитуляцию, добавил российский генерал.

Алаудинов отметил, что на некоторых участках фронта силы РФ берут пленных, достаточно хорошо продвигаются вперед, закрепляются.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.