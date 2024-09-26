Ереван предложил Баку подписать согласованные статьи мирного соглашения до ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать уже согласованные статьи мирного соглашения до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Слова политика приводит ТАСС.

По мнению армянского лидера, это позволит создать стимулирующую среду для продвижения мирного процесса.

Ожидается, что в климатической конференции ООН COP29 в азербайджанской столице примут участие более 80 тыс. гостей, в том числе руководители государств и правительств свыше 50 стран.

26 сентября для обсуждения мирного договора главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

16 сентября Пашинян заявлял, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.