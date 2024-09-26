Газета спрогнозировала реакцию Байдена на «план победы» Зеленского

Американский президент Джо Байден скептически отнесется к так называемому плану победы украинского лидера Владимира Зеленского из-за пунктов об ударах по РФ и вступлении Украины в НАТО. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Отмечается, что некоторые пункты так называемого плана Зеленского являются спорными. Речь идет о призыве Киева к ЕС ускорить процедуру вступления Украины в Евросоюз. Украина также считает необходимым «быстро включиться в НАТО», пишет издание.

«Никто не хочет этого, начиная с Байдена. Поэтому нужно будет найти другие решения», — отмечает газета.

Кроме того, относительно разрешения на применение западных ракет для нанесения ударов вглубь РФ, Байден «сохраняет осторожность», отмечается в материале.

До этого сообщалось, что Зеленский в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) ознакомил американского лидера Джо Байдена со своим «планом победы».

Ранее в Госдуме объяснили, почему «план победы» Зеленского обречен на провал.