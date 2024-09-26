Китай за кулисами заседаний ООН стремится заручиться поддержкой решения украинского конфликта на выгодных для РФ условиях со стороны как можно большего числа государств. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

«Китай хочет работать за кулисами Организации Объединенных Наций, чтобы заручиться международной поддержкой соглашения о прекращении конфликта на Украине на таких условиях, которые выгодны России», — говорится в сообщении.

Упомянутая международно-политическая деятельность Китая по выгодному для РФ решению украинского кризиса, пишет Politico, направлена на страны Африки, Латинской Америки, а также Азии.

Отмечается, что, если Пекин сможет заручиться поддержкой достаточно большой группой государств, это якобы позволит Китаю подчеркивать, что многие страны поддерживают условия КНР в решении украинского конфликта.

До этого власти Украины призвали своих союзников отвергнуть мирный план Китая, который якобы ведет закулисную игру в ООН, набирая все больше сторонников своей версии мирного урегулирования.

Ранее на Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины.