Офицер США оценил последствия обновления ядерной доктрины РФ

Изменения Россией условий применения ядерного оружия ставят страны Запада перед сложным выбором, такое решение не является «пустой угрозой». Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие», — подчеркнул американский военный.

Дэвис добавил, что корректировки ядерной доктрины РФ вряд ли можно считать «пустыми угрозами» в адрес Запада.

Соответствующий шаг со стороны Москвы, по мнению американского офицера, ставит Запад перед трудным выбором: либо продолжать «провоцировать Москву» на применение тактического ядерного оружия, либо оставить Украину.

Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина.